Domenica 10 maggio, alle 14, torna su Raiuno il programma condotto da Mara Venier. La scorsa settimana, lo show ha registrato un aumento di ascolti rispetto alle puntate precedenti. La conduttrice intervisterà alcuni ospiti e proporrà nuovi momenti di intrattenimento, come di consueto. La trasmissione si conferma tra i programmi più seguiti del weekend televisivo.

Dopo il boom di ascolti di settimana scorsa, nuovo appuntamento con “ Domenica In “, il programma di Mara Venier in onda domenica 10 maggio alle 14.00 in diretta su Rai1. Biagio Antonacci sarà protagonista di un’ ampia intervista e si esibirà con alcuni dei suoi grandi successi oltre a presentare l’ultimo singolo “ You&Me ” che anticipa il prossimo album del cantautore e l’atteso tour “ Unplugged 2026 ”. In occasione della Festa della Mamma, sarà in studio Arianna Mihajlovic, madre di cinque figli e moglie dell’indimenticabile campione Sinisa Mihajlovic, scomparso nel dicembre 2022 al termine di una lunga malattia. Katia Ricciarelli si racconterà tra carriera e vita privata, offrendo anche alcune anticipazioni sul suo nuovo ruolo di insegnante per giovani talenti interessati ad avvicinarsi al mondo della lirica.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DOMENICA IN: MARA VENIER TRA ASCOLTI BOOM E NUOVE INIMITABILI INTERVISTE

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