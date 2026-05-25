Bonus furgoni e moto sbloccato decreto da 1,3 miliardi | incentivi anche al noleggio auto

Il governo ha sbloccato un decreto da 1,3 miliardi di euro che prevede incentivi per l'acquisto di furgoni, moto e scooter. Sono previsti anche supporti per le imprese del settore auto e un programma di noleggio auto a lungo termine rivolto alle famiglie con redditi più bassi. La misura mira a favorire la mobilità sostenibile e sostenere il settore automotive.

In arrivo aiuti per le imprese del settore auto, ma anche incentivi per l’acquisto di furgoni, moto e scooter, oltre a un programma di noleggio auto a lungo termine destinato alle famiglie con redditi più bassi. Il Governo sblocca il nuovo Dpcm dedicato al rilancio dell'automotive con un provvedimento che vale poco più di 1,3 miliardi di euro. Il testo è stato annunciato durante il Festival dell’Economia di Trento dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Incentivi auto 2026 Circa il 70% dei fondi sarà rivolto alle imprese con particolare attenzione a ricerca, innovazione e componentistica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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