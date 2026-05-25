Bonus Casa per l' estate | condizionatore schermature infissi mobili

Il Bonus Casa per l’estate permette di ottenere detrazioni fiscali per l’acquisto di condizionatori, schermature solari, infissi e mobili. La misura mira a favorire interventi che migliorano l’efficienza energetica e il comfort abitativo durante i mesi più caldi. La detrazione prevista è del 50% su spese sostenute fino a una certa soglia, con un limite di spesa massimo. La domanda può essere presentata dalle persone fisiche residenti nell’immobile oggetto di intervento.

Con l’arrivo dell’estate aumenta l’attenzione verso soluzioni che permettano di mantenere la casa più fresca e ridurre i consumi energetici. Nel 2026 il sistema dei bonus edilizi è stato ridimensionato, con aliquote diverse tra abitazione principale e seconde case, ma restano alcune agevolazioni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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