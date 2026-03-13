Bonus infissi 2026 | come funzionano le detrazioni fiscali per finestre e serramenti

Nel 2026, chi decide di sostituire finestre e serramenti può usufruire delle detrazioni fiscali previste dal Bonus Casa e dall’Ecobonus. Le detrazioni permettono di recuperare parte della spesa sostenuta per interventi di miglioramento energetico e ristrutturazione. Le agevolazioni riguardano specifiche tipologie di lavori e sono valide per le spese effettuate nel corso dell’anno.

Nel 2026 la sostituzione di finestre e serramenti può beneficiare delle detrazioni previste da Bonus Casa ed Ecobonus. Ecco come funzionano, quali sono le percentuali e quali requisiti rispettare per ottenere l'agevolazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il Bonus Infissi non è automatico. Molti pensano che basti cambiare le finestre per ottenere il bonus, ma non è così. Per accedere agli incentivi è necessario migliorare realmente l’efficienza energetica dell’abitazione e rispettare precisi requisiti tecnici. Per q - facebook.com facebook