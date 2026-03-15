Bonus infissi 2026 | come ottenere le detrazioni fiscali per finestre e serramenti

Nel 2026, i proprietari di case possono usufruire di detrazioni fiscali per la sostituzione di infissi e serramenti. Le agevolazioni permettono di ottenere benefici fiscali quando si effettuano interventi di rinnovo delle strutture, rendendo più conveniente l’installazione di nuovi infissi. Queste detrazioni sono accessibili a chi decide di migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni attraverso lavori di rinnovamento.

Sostituire infissi e serramenti nel 2026 può essere più conveniente grazie alle detrazioni fiscali previste dai bonus edilizi. Anche quest’anno lo Stato riconosce agevolazioni a chi decide di migliorare l’efficienza energetica o ristrutturare la propria abitazione, consentendo di recuperare una parte delle spese sostenute per l’installazione di nuove finestre. Il cosiddetto bonus infissi non è un incentivo autonomo, ma rientra in alcune agevolazioni già esistenti, come il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus. Attraverso questi strumenti è possibile ottenere una detrazione fiscale che riduce il costo complessivo dei lavori. Nel 2026 la sostituzione degli infissi continua a beneficiare di una detrazione fiscale che può arrivare fino al 50% della spesa sostenuta per l’abitazione principale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Il Bonus Infissi non è automatico. Molti pensano che basti cambiare le finestre per ottenere il bonus, ma non è così. Per accedere agli incentivi è necessario migliorare realmente l’efficienza energetica dell’abitazione e rispettare precisi requisiti tecnici. Per q facebook