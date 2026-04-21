Bondeno il M5S sfida il centrodestra | ecco la sfida di Marchetti

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato il proprio sostegno a Michele Marchetti in vista delle elezioni comunali di Bondeno, che si terranno il prossimo mese di maggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta una sfida diretta al centrodestra, che ha già manifestato le proprie candidature. La campagna elettorale si intensifica con questa alleanza, mentre i candidati avversari preparano le rispettive liste.

Il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato la propria strategia per le elezioni comunali di Bondeno previste per il prossimo mese di maggio, annunciando il sostegno a Michele Marchetti. La scelta punta su una figura presentata come civica e radicata nel tessuto locale, con l’obiettivo di offrire un’alternativa politica dopo un lungo periodo di amministrazione guidata dal centrodestra. La proposta politica si concentra sulla necessità di invertire una tendenza negativa che sta colpendo il territorio ferrarese. Secondo i referenti del partito, Bondeno deve affrontare una fase di profonda trasformazione per contrastare fenomeni come lo spopolamento e il declino degli indicatori socio-economici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bondeno, il M5S sfida il centrodestra: ecco la sfida di Marchetti Notizie correlate Bondeno: il Pd e Marchetti, un patto segreto svelatoLa campagna elettorale a Bondeno si trasforma in un campo di battaglia verbale dove le accuse di manipolazione politica prendono il sopravvento sulle... Messina, sfida ai sondaggi: la sfida di Carreri al centrodestraNino Carreri, coordinatore di Sud Chiama Nord, ha lanciato una sfida diretta al centrodestra messinese in merito alla gestione delle rilevazioni...