Una bomba inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale è stata individuata nei pressi di Talamone, durante gli scavi per la costruzione della Ciclovia Tirrenica. Le autorità hanno disposto l'intervento di artificieri che hanno disinnescato e fatto brillare l’ordigno. L’operazione si è conclusa con successo e senza incidenti. La zona è stata successivamente messa in sicurezza.

Orbetello (Grosseto), 24 maggio 2026 - Una bomba inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale, era stata rinvenuta nei pressi di Talamone, nel comune di Orbetello, durante gli scavi effettuati per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica. È stata disinnescata, alle 11:59, messa in sicurezza con successo e poi fatta brillare. Le operazioni, si spiega in una nota, hanno avuto inizio sin dalle prime ore della mattina: sul posto gli artificieri dell'Esercito Italiano, effettivi al Genio Ferrovieri, incaricati di disinnescare l'ordigno, una bomba da 500 libbre di fabbricazione inglese, e farlo brillare nella cava del Priorato, nel territorio dello stesso comune, mentre nel palazzo municipale di Orbetello si era insediato il centro di coordinamento soccorsi che ha seguito passo passo le attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Missione compiuta, maxi ordigno bellico trovato a Talamone disinnescato e fatto brillare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ordigno bellico ritrovato nell’immobile di Carmiano: fatto brillare in una cavaNella mattinata di ieri, un ordigno bellico è stato trovato all’interno di un immobile disabitato e in fase di ristrutturazione in via Graziani, a...

Gli artificieri dell'esercito hanno fatto brillare l'ordigno bellico ritrovato sulla spiaggiaQuesta mattina a Cesenatico gli artificieri dell'esercito italiano hanno fatto brillare un ordigno bellico trovato domenica scorsa sulla spiaggia...