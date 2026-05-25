Bolognina | La zona sta migliorando ma di strada da fare ce n' è ancora

A nord della stazione, nel quartiere Bolognina, si registra un miglioramento della zona, anche se i lavori sono ancora in corso. Tra i cantieri del tram, aree verdi, mercati e associazioni, la comunità locale si impegna quotidianamente per mantenere vivo il quartiere. La presenza di una popolazione eterogenea contribuisce a una vita di strada attiva e resistente, nonostante le difficoltà ancora presenti.

Appena a nord della stazione c'è la Bolognina, uno dei quartieri più iconici e discussi di Bologna. Tra i cantieri del tram, il verde, i mercati e le associazioni, una comunità eterogenea e vivace che da anni tiene duro e continua, giorno dopo giorno, a prendersi cura delle proprie strade. Dopo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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