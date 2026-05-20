Microinquinanti nella rete idrica | La situazione sta migliorando Ma in Consiglio esplode la polemica
Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, si è discusso della presenza di microinquinanti nella rete idrica, in particolare dell’acido trifluoroacetico (Tfa) rilevato nell’acqua potabile. La sindaca ha fornito un aggiornamento sulla situazione, affermando che i livelli di inquinanti stanno migliorando rispetto a precedenti rilevazioni. Tuttavia, il dibattito si è acceso a causa delle critiche rivolte alla gestione dell’informativa ai cittadini, giudicata tardiva da alcuni membri dell’assemblea.
Acido Trifluoroacetico (Tfa) nell’acqua potabile: la sindaca aggiorna il consiglio ed esplode la polemica: "Tardiva l’informativa ai cittadini". L’amministrazione comunale: "La riservatezza fu chiesta dagli organi superiori, si rischiava il procurato allarme". L’attività a cura di Cap Holding, intanto, prosegue. Sul tratto di condotte fra Pessano e Gorgonzola sono già state realizzate nuove tubazioni per due tranche di investimento da quasi 500mila euro ciascuno. Ma il piano di investimenti messo in campo dal gestore del servizio idrico per adeguamenti sulla rete e per fronteggiare il problema supera complessivamente i 70 milioni di euro. "Da mesi - così l’altra sera Ilaria Scaccabarozzi - ci sono riunioni periodiche nel corso delle quali veniamo puntualmente aggiornati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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