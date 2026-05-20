Microinquinanti nella rete idrica | La situazione sta migliorando Ma in Consiglio esplode la polemica

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, si è discusso della presenza di microinquinanti nella rete idrica, in particolare dell’acido trifluoroacetico (Tfa) rilevato nell’acqua potabile. La sindaca ha fornito un aggiornamento sulla situazione, affermando che i livelli di inquinanti stanno migliorando rispetto a precedenti rilevazioni. Tuttavia, il dibattito si è acceso a causa delle critiche rivolte alla gestione dell’informativa ai cittadini, giudicata tardiva da alcuni membri dell’assemblea.

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