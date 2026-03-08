Per la parità tra donne e uomini c' è ancora tanta strada da fare Il monito di Laura Mattarella

Laura Mattarella ha dichiarato che in Italia, nonostante la parità legale tra donne e uomini, nella realtà quotidiana ci sono ancora molte disparità da superare. Ha sottolineato che, sebbene sulla carta le norme siano in vigore, le differenze di fatto rimangono evidenti. La sua osservazione evidenzia come ci sia ancora molto lavoro da fare per raggiungere una reale uguaglianza.

Per le donne, in Italia, "manca ancora molto. Sulla carta abbiamo una parità piena, ma nei fatti dobbiamo fare ancora tanta strada ". Lo dice in un'intervista esclusiva per il Tg3 (in onda questa sera alle 19) Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "La differenza salariale tra uomini e donne - sottolinea - ne è un esempio lampante". Si sofferma poi sulla ricorrenza degli 80 anni dal primo voto alle donne. Un momento, quello, che ha avuto "un significato molto importante, perché è stato la conclusione di un percorso molto lungo che ha portato finalmente al riconoscimento del ruolo delle donne nella società italiana". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

