Bologna | truffe online e commercio illegale animali esotici una denuncia

La Guardia di Finanza di Bologna ha scoperto un sistema fraudolento online che vende illegalmente animali esotici protetti e ha truffato utenti. L’operazione, chiamata ‘Fake Monkey’, ha portato all’individuazione di attività illegali nel commercio di specie protette e di vendite fraudolente tramite internet. Sono stati sequestrati animali e materiali utilizzati per le vendite illecite. Non sono stati resi noti dettagli sulle persone coinvolte o sui numeri delle operazioni.

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno individuato un sistema fraudolento online finalizzato alla vendita illegale di animali esotici protetti e a truffe ai danni degli utenti della rete, nell’ambito dell’operazione denominata ‘ Fake Monkey ‘. L’indagine, sviluppata attraverso il monitoraggio di siti internet e piattaforme di e-commerce, ha portato all’attenzione degli investigatori il dominio “allevatorediscimmie.com”, dove venivano pubblicizzati, in assenza delle necessarie autorizzazioni e certificazioni, animali protetti dalla Convenzione Cites, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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