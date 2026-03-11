Polizia di Avellino denuncia cinque persone per truffe online

La Polizia di Avellino ha denunciato cinque persone in libertà per aver commesso truffe online. Le indagini hanno portato all’identificazione di individui coinvolti in attività fraudolente, che avrebbero tentato di ingannare vittime attraverso il web. Le accuse riguardano reati di truffa aggravata e tentata truffa, senza ulteriori dettagli sui procedimenti.

Avellino, 11 Marzo 2026 - La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato, in stato di libertà, cinque persone per truffa aggravata e tentata truffa.Whatsapp sotto attacco: come funzionava la tentata truffa ai danni di un 65enneIn particolare, gli agenti della Squadra Mobile, al termine di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Abbandono illecito di rifiuti, la Polizia di Stato di Avellino denuncia quattro persone Montella, truffe e finti investimenti online: denunciate dieci personeI Carabinieri della Compagnia di Montella hanno concluso una articolata attività investigativa che ha portato al deferimento in stato di libertà di... Contenuti utili per approfondire Polizia di Avellino denuncia cinque... Temi più discussi: Incendio doloso davanti a un negozio a Lauro: intervento tempestivo della Polizia evita il peggio; Sorpresi con arnesi per lo scasso: un arresto e una denuncia; Carceri, drone con droga intercettato ad Avellino; Truffe agli anziani, Avellino lancia Occhio alla Truffa: quattro gli appuntamenti in programma. Avellino, spaccio e riciclaggio: cinque persone denunciate dalla Polizia di StatoLa Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà cinque persone nell’ambito di distinte attività di controllo e indagine condotte in provincia di Avellino. Tre soggetti sono accusati di spaccio d ... irpiniaoggi.it Avellino: violenza contro le donne, ammonimento per 18 personeAnche altri provvedimenti emessi dal Questore nelle scorse ore ... msn.com Avellino, minaccia la ex: "Ti scanno", bloccato dalla Polizia in strada Tgr Rai Polizia di Stato - facebook.com facebook