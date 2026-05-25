Un pugile di 29 anni ha vinto il titolo europeo, portando l’Italia sul tetto del continente. La vittoria arriva dopo una lunga carriera nel pugilato, culminata in questa affermazione importante. La competizione si è svolta in una città europea, con il pugile che ha conquistato il titolo in una combattuta finale. La vittoria rappresenta un momento significativo nel panorama sportivo nazionale.

Il grande sogno è realtà: Paolo Bologna ‘The Gladiator’, il ventinovenne pugile fiorentino, calciante degli Azzurri, ha conquistato la cintura di campione d’Europa Ebu Silver dei pesi medi battendo ai punti sulle dodici riprese l’italo argentino Federico Schininà: un avversario che aveva già affrontato (e sconfitto) un’altra volta: il 7 dicembre 2024 quando gli strappò, anche allora con verdetto unanime, il titolo tricolore dei superwelter. L’incontro, organizzato da ‘The Art of Fighting’, si è disputato a Milano, in un’Allianz Cloud al completo; fra i presenti oltre duecento fiorentini, con i tanti amici del Ponte di Mezzo dove il pugile è nato, vive e lavora, e molti compagni degli Azzurri che lo hanno accolto con lo striscione: "Forza Paolo, Firenze è con te". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bologna storico, l’azzurro sul tetto d’Europa

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