L'Olympiacos ha vinto l'Eurolega 2025-2026, battendo il Real Madrid 92-85 nella finale all'Oaka Arena. La squadra greca si è aggiudicata il titolo, superando gli avversari in una partita conclusa con un margine di sette punti. La finale si è svolta ieri sera, davanti a un pubblico numeroso. La vittoria ha sancito il trionfo della formazione biancorossa, che ha conquistato il primo titolo europeo in questa stagione.

Atene, 24 maggio 2026 – L’ Olympiacos è Campione d’Eurolega dell’edizione 2025-2026. La compagine biancorossa ha superato per 92-85 il Real Madrid nella finalissima disputatasi all’Oaka Arena. Gli ellenici ritornano di fatto sul gradino più alto del podio a distanza di tredici anni dall’ultima affermazione e riscattando il ko rimediato nella finalissima del 2023 vinta proprio dagli iberici a cui non è riuscita un’altra impresa in occasione della ventiduesima finale continentale. In evidenza sia Evan Fournier sia Alec Peters, autori rispettivamente di venti e sedici punti in una serata in cui si registra il 50% dall’arco. Dall’altra parte non... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, l’Olympiacos sul tetto d’Europa: Real Madrid ko

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Résumé olympiakos 03 – real madrid 04 (espagnol)

Notizie e thread social correlati

Eurolega, la finale sarà Olympiacos-Real MadridL’Eurolega 2025/2026 ha raggiunto la sua fase finale con una finale prevista per domenica nell’impianto di OAKA ad Atene.

Basket, l’Olympiacos batte ancora l’AS Monaco e stacca il pass per la Final Four di Eurolega. L’Hapoel Tel Aviv accorcia sul Real MadridNella terza giornata dei playoff di Eurolega, l’Olympiacos ha vinto di nuovo contro l’AS Monaco, assicurandosi la qualificazione alla Final Four...

Temi più discussi: Dove vedere in tv Olympiacos-Real Madrid, Finale Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming; L’Olympiacos non sbaglia il colpo: Fenerbahce battuto, i greci vanno in finale di Eurolega; Final Four, Scariolo si prende la sua prima finale di Eurolega: Real-Olympiacos per il titolo; BM ON FINAL FOUR EUROLEAGUE / L'Olympiacos e il Real Madrid stendono il Fenerbahçe e il Valencia: grande attesa per la finalissima - di Matteo Parma.

Basket: l'Olympiacos torna Campione d'Europa a 13 anni dall'ultima volta. Battuto il Real Madrid in una finale di Eurolega da assoluti brividi. OAKA si trasforma da verde a biancorosso x.com

Discussione della partita: Olympiacos Piraeus vs Real Madrid | Finale Euroleague Final Four (21:00 EEST) reddit

Diretta | Olympiacos Real Madrid (risultato 46-44) video streaming tv: a riposo (oggi 24 maggio 2026)Diretta Olympiacos Real Madrid streaming video tv oggi domenica 24 maggio 2026: orario e risultato live della finale di Eurolega di basket. ilsussidiario.net

Dove vedere in tv Olympiacos-Real Madrid, Finale Eurolega basket 2026: orario, programma, streamingE’ la giornata della finale dell’Eurolega di basket 2026! Oggi domenica 24 maggio alle 20:00 ora italiana, nella splendida cornice dell’OAKA di Atene ... oasport.it