A Conegliano, in provincia di Treviso, si stanno svolgendo i campionati europei di pattinaggio artistico a rotelle. Le competizioni si tengono alla Prealpi San Biagio Arena, dove si esibiscono gruppi di pattinaggio sia di spettacolo che sincronizzato. La manifestazione coinvolge diverse squadre provenienti da vari paesi europei, che si sfidano in discipline di precisione e coordinazione, attirando pubblico e appassionati da tutta la regione.

CONEGLIANO (Treviso) Campionati europei di pattinaggio artistico a rotelle. I gruppi si spettacolo e sincronizzato si esibiscono alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano (Treviso). Ma è come se ci si esibisse all’ombra delle Due Torri perché il primo posto è del Precision Skate Bologna e il secondo del Sincro Roller Calderara. Risultati di grande spessore considerando che ci sono un centinaio di gruppi e più di mille atleti provenienti da nove nazioni differenti. Per l’Italia il bottino è di tre medaglie d’oro, sette d’argento e tre di bronzo. Nella categoria Sincronizzato Senior incanta il Precision Skate Bologna allenato da Sara Saletti e Sara Matucci con la collaborazione del preparatore atletico Alessandro Lanzoni che sulle note di ’Ne me quitte pas’ ottiene il punteggio di 79. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gioia Il Precision Skate sul tetto d’Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Due centesi sul tetto d’Europa. In Grecia il ju jitsu parla tricoloreIn Grecia, su un tatami dal valore europeo, Cento ha alzato la voce e lo ha fatto vincendo ben due medaglie grazie a due atleti che hanno trasformato...

Gabriele Di Cristina sul tetto d’Europa: il giovane pioppese trionfa all’European ParaPowerlifting Championships a TbilisiAncora successi per il giovane atleta Gabriele Di Cristina, il pioppese si trova da lunedì a Tbilisi, in Georgia, ed è attualmente impegnato nel...

Gioia il Precision Skate sul tetto d’EuropaPattinaggio A Conegliano il gruppo guidato dai tecnici Saletti, Matucci e Lanzoni si conferma come uno dei migliori di sempre ... msn.com

Una Bologna mondiale. Precision e Sincro RollerUn titolo mondiale con la formazione juniores del Precision Skate Bologna. Un argento (Sincro Roller Calderara) e un bronzo (Precision Skate) a livello assoluto. Il campionato mondiale di pattinaggio ... ilrestodelcarlino.it