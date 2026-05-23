A Bologna, il prezzo dei tortellini artigianali ha scatenato una forte reazione online. Un video su Instagram ha attirato migliaia di commenti, portando a una discussione pubblica sui costi di produzione di questo prodotto. La polemica si è diffusa rapidamente, coinvolgendo utenti e media, e ha evidenziato il malcontento rispetto ai prezzi praticati nel settore. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai produttori coinvolti.

Un reel su Instagram e migliaia di commenti. Tanto è bastato per trasformare una semplice spiegazione sui costi di produzione nella polemica gastronomica più accesa delle ultime settimane. Al centro del dibattito ci sono i tortellini de La Sfoglina Bio di Bologna, venduti a 59 euro al chilogrammo, e Claudio Ianiri, il titolare che ha deciso di rispondere pubblicamente a chi lo accusa di prezzi fuori mercato. Il video si apre con tono ironico, quasi provocatorio: “ Ci scrivono 51 euro al chilo per i tortellini? Ma siete pazzi? In realtà costano 59 “. Da lì parte una lezione di economia artigianale che in poche ore raggiunge centinaia di migliaia di visualizzazioni e divide l’opinione pubblica tra chi difende la qualità del lavoro manuale e chi considera il prezzo comunque eccessivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - A Bologna il costo dei tortellini artigianali scandalizza l’Italia: la risposta del pastificio è virale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tortellini fritti con fonduta di formaggio: la ricetta per un aperitivo alternativo

Sullo stesso argomento

Chalamet “irride” opera e balletti e la risposta virale dei teatri mondiali non si ferma: “Lasci perdere il calcio”Timothée Chalamet, attualmente tra i nomi più accreditati per la corsa agli Oscar grazie al film Marty Supreme, è al centro di una accesa disputa...

La truffa del Cruciverbone: il momento tv che costò la carriera a Enrica Bonaccorti (la scena è virale sul web)Ci sono momenti televisivi che restano scolpiti nella memoria collettiva, istanti in cui la diretta svela qualcosa di inaspettato e il copione salta...

Il gradimento del #Bologna per #Espi è tale da essere uno dei primi nomi del club per rinforzare l’attacco. Il problema è il costo fissato dal #Levante per lasciarlo partire, superiore ai 20 milioni. E la grande concorrenza, perché sul giocatore ci sono diversi c x.com

Bologna, il Tubone che salverà la città dalle alluvioni: Una galleria scolmatrice lunga 2,5 chilometri che devierà le piene del Ravone. Costerà 100 milioni, lavori ...Il progetto (alle fasi embrionali) presentato durante una commissione in Comune. Il governatore de Pascale: Una delle opere idrauliche più importanti degli ultimi anni. L'ottimismo dei comitati ... corrieredibologna.corriere.it

Mense scolastiche a Bologna, il costo annuale per Ribò-Camst aumenta a 19 milioniBologna, 20 febbraio 2026 - Da un lato la macchina comunale è al lavoro per il nuovo bando per la refezione scolastica; dall’altro il cisto della proroga per questo anno scolastico a Ribò-Camst (la ... ilrestodelcarlino.it