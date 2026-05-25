Bologna e Berlino sempre più vicine | da novembre i voli diretti Eurowings

Notizia in breve

A partire da novembre, Eurowings inaugurerà un volo diretto tra l’aeroporto di Bologna e Berlino, operando fino a quattro voli a settimana. La compagnia aerea tedesca, parte del Gruppo Lufthansa, ripristina così il collegamento tra le due città. Questa nuova tratta rafforza i collegamenti aerei tra l’Italia e la Germania, offrendo un’opzione diretta per i passeggeri che viaggiano tra Bologna e la capitale tedesca.