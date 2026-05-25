Bologna e Berlino sempre più vicine | da novembre i voli diretti Eurowings
A partire da novembre, Eurowings inaugurerà un volo diretto tra l’aeroporto di Bologna e Berlino, operando fino a quattro voli a settimana. La compagnia aerea tedesca, parte del Gruppo Lufthansa, ripristina così il collegamento tra le due città. Questa nuova tratta rafforza i collegamenti aerei tra l’Italia e la Germania, offrendo un’opzione diretta per i passeggeri che viaggiano tra Bologna e la capitale tedesca.
Bologna torna ad avere un collegamento diretto con Berlino. A partire dal prossimo novembre la compagnia aerea tedesca Eurowings, parte del Gruppo Lufthansa, attiverà una nuova tratta tra l’Aeroporto Marconi e la capitale tedesca con fino a quattro voli settimanali. L’annuncio è stato dato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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