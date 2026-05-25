Bollo auto e cambio residenza ecco cosa accade se hai l' esenzione

Il trasferimento di residenza non comporta automaticamente la perdita dell'esenzione dal bollo auto per i disabili. Questa questione è stata chiarita dopo lunghe controversie legali, che hanno confermato che l’esenzione rimane valida anche in caso di cambio di domicilio.

Il trasferimento di residenza non comporta automaticamente la perdita dell'esenzione dal bollo auto per i disabili, una questione, questa, che è stata risolta solo dopo lunghe controversie legali. Il beneficio in esame, radicato nell'articolo 8 della Legge 4491997, ha valenza nazionale e non può essere limitato dalle normative regionali, che possono eventualmente solo ampliare le tutele. Tale legge, per l'appunto, disciplina le agevolazioni fiscali per l'acquisto e la manutenzione di veicoli adattati destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità motoria permanente. Tra le principali agevolazioni per gli... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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