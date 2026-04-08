Auto per disabili | agevolazioni IVA 4% esenzione bollo e Legge 104?

In Italia, le persone con disabilità possono usufruire di diverse agevolazioni per l'acquisto di veicoli. Tra queste, la riduzione dell'IVA al 4% rispetto al normale 22%, l'esenzione permanente dal pagamento del bollo, una detrazione IRPEF del 19% e l'esenzione dall'imposta di trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico. Queste misure sono tra le più complete d'Europa e sono regolamentate da specifici riferimenti legislativi.

Le agevolazioni auto per disabili in Italia sono tra le più complete d’Europa: IVA al 4% invece del 22%, esenzione permanente dal bollo, detrazione IRPEF del 19% e esenzione dall’imposta di trascrizione al PRA. Ecco chi ne ha diritto, come richiederle e quanto si risparmia davvero. Con la Legge 104 e l’invalidità certificata, l’acquisto di un’auto per disabili può costare fino al 30% in meno grazie alle agevolazioni fiscali. La guida è aggiornata al 2026 con le ultime novità dell’Agenzia delle Entrate. Tutte le agevolazioni auto per disabili. Agevolazione Risparmio Dettaglio IVA al 4% ~18% sul prezzo Invece del 22%. Su un’auto da 25.000€ risparmi ~3. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Esenzione del bollo auto, chi non deve pagare e quali sono i requisitiEsistono alcuni casi in cui il bollo auto, la tassa sulla proprietà di un’automobile che viene versata alle Regioni, non è dovuto.

LEGGE 104 NEL 2026: La Guida Definitiva per ottenere Permessi, Sconti Auto e Agevolazioni

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