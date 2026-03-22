Bollo auto ecco chi ha diritto all' esenzione | quali sono i requisiti necessari

Ogni possessore di auto è tenuto a versare l'imposta conosciuta come bollo auto. La tassa non è legata alla circolazione, e va pagata anche se la vettura rimane ferma nel suo stallo. Il ricavato è destinato alla Regione di residenza, oppure alle Province Autonome di Trento e Bolzano. Ci sono però dei singoli casi in cui il proprietario del veicolo non è tenuto a pagare, o ha diritto a delle riduzioni. I casi riguardano non soltanto la tipologia della vettura, ma anche la sua appartenenza a un determinato periodo storico. Non solo. Anche lo scopo del mezzo ha una certa rilevanza, se si pensa, ad esempio, a una vettura impiegata per il trasporto di soggetti affetti da disabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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