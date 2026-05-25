Il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica in Italia, noto come PUN, è salito a 0,116 euro per kilowattora. La quotazione si riferisce al mercato libero ed è aggiornata al 25 maggio 2026. Questo valore corrisponde a circa 116,42 euro per megawattora. Nessuna variazione è stata comunicata rispetto ai giorni precedenti.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 25 Maggio 2026, un valore di 0,116 €kWh (116,42 €MWh). Si tratta di un aumento del 26,2% rispetto al valore di ieri, segnando una netta inversione di tendenza dopo alcuni giorni di relativa stabilità. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,113 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è di 0,118 €kWh. Il prezzo odierno, pur in rialzo, resta comunque distante dai massimi del mese (0,146 €kWh) e dai minimi (0,083 €kWh). Cosa significa per le famiglie. Per le famiglie italiane, il prezzo dell’energia elettrica rappresenta una voce importante nel bilancio domestico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,116 €/kWh – 25 Maggio 2026

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