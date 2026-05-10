Bolletta luce | PUN in rialzo oggi a 0,116 € kWh – 10 Maggio 2026
Oggi, 10 maggio 2026, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) per l’energia elettrica nel mercato libero si attesta a 0,116 euro per kilowattora, equivalenti a circa 115,68 euro per megawattora. Si tratta di un aumento rispetto alle giornate precedenti, riflettendo le variazioni del costo dell’energia all’ingrosso nel paese. Questo dato rappresenta il prezzo base su cui si basano le tariffe di vendita al dettaglio per i consumatori italiani.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 10 Maggio 2026, un valore di 0,116 €kWh (115,68 €MWh). Rispetto alla giornata precedente, il prezzo è aumentato del 4,7%, segnando un rialzo dopo alcuni giorni di relativa stabilità. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,131 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è di 0,118 €kWh. Il prezzo di oggi risulta quindi leggermente inferiore alla media mensile (-1,6%), ma sensibilmente più basso rispetto alla media settimanale (-12%). Data PUN (€kWh) Oggi (10 Maggio 2026) 0,116 Ieri 0,111 Media ultimi 7 giorni 0,131 Media ultimi 30 giorni 0,118 Massimo ultimi 30 giorni 0,151 Minimo ultimi 30 giorni 0,083 Cosa significa per le famiglie.🔗 Leggi su Quifinanza.it
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