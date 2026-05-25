Boldrin | Se appoggiati avremmo ottenuto il 10 per cento

I dati elettorali indicano che il partito si colloca al terzo posto, superando la soglia del 3 per cento e posizionandosi davanti a Forza Italia e Cinque Stelle. Il leader ha commentato che, con un appoggio maggiore, sarebbe stato possibile raggiungere il 10 per cento dei voti. La vittoria di Venezia ha evidenziato la presenza di un’alternativa ai due principali schieramenti.

«Siamo la terza forza, davanti a Forza Italia e Cinque Stelle, gli unici non appiattiti sulle due coalizioni ad andare oltre la soglia del 3 per cento: Venezia sta dimostrando che l’alternativa ai due pollai esiste ed è Ora!». È il commento di Michele Boldrin, candidato sindaco di Ora!, durante. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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