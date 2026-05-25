Bocciatura confermata nonostante la diagnosi Dsa | il Tar respinge il ricorso dello studente

Il Tar di Salerno ha respinto il ricorso dei genitori di uno studente affidato a una comunità educativa, che contestava la decisione di non ammetterlo all’anno successivo in un istituto tecnico. La decisione è stata presa nonostante la diagnosi di Dsa del minore. La sentenza conferma la bocciatura dello studente, che aveva presentato ricorso contro il consiglio di classe.

Il Tar di Salerno ha respinto il ricorso presentato dai genitori di un minore affidato a una comunità educativa contro la decisione del consiglio di classe di non ammetterlo alla frequenza dell’anno successivo presso un istituto tecnico della provincia di Salerno. Il giudice ha confermato la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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