Armato in classe a Firenze il Tar respinge il ricorso | sicurezza collettiva prioritaria rispetto al rientro dello studente
Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha respinto il ricorso presentato da un alunno sedicenne, confermando la decisione di allontanarlo dalla scuola fino alla fine dell'anno scolastico. La decisione è stata presa in considerazione di un episodio in cui lo studente era armato in classe a Firenze. La sentenza si concentra sulla priorità della sicurezza collettiva rispetto al rientro dello studente nella struttura scolastica.
Il Tar della Toscana ha confermato l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico per un alunno sedicenne. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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