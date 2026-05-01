Bocciatura valida anche se i corsi di recupero sono carenti il TAR respinge il ricorso di uno studente | Valutazione del consiglio di classe è insindacabile
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso di uno studente del terzo anno di un istituto scolastico che aveva contestato la decisione del consiglio di classe di non ammetterlo alla classe successiva per l’anno 20212022. La decisione del consiglio di classe è stata ritenuta insindacabile dal tribunale, che ha chiarito che anche in presenza di carenze nei corsi di recupero, la bocciatura resta valida.
Uno studente iscritto al terzo anno di un istituto scolastico ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio la decisione del consiglio di classe di non ammetterlo alla classe successiva per l’anno scolastico 20212022. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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