Bocciatura valida anche se i corsi di recupero sono carenti il TAR respinge il ricorso di uno studente | Valutazione del consiglio di classe è insindacabile

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso di uno studente del terzo anno di un istituto scolastico che aveva contestato la decisione del consiglio di classe di non ammetterlo alla classe successiva per l’anno 20212022. La decisione del consiglio di classe è stata ritenuta insindacabile dal tribunale, che ha chiarito che anche in presenza di carenze nei corsi di recupero, la bocciatura resta valida.