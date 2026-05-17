Rugby i Cavalieri si laureano campioni di Serie A2

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Cavalieri Union hanno conquistato il titolo di campioni di Serie A2 dopo aver battuto in trasferta il Rugby Parma con il punteggio di 33-28 durante la finale dei playoff. La partita si è disputata il 17 maggio 2026, e con questa vittoria gli uomini guidati da Alberto Chiesa si sono assicurati la promozione agli spareggi a quattro di Serie A1. La finale ha visto entrambe le squadre confrontarsi in un match combattuto e deciso negli ultimi minuti.

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Prato, 17 maggio 2026 - I Cavalieri Union hanno vinto la finale dei playoff di Serie A2. E con il successo per 33-28 ottenuto in casa del Rugby Parma, gli uomini di Alberto Chiesa si sono laureati campioni di A2, qualificandosi al tempo stesso per gli spareggi a quattro di Serie A1. Dopo aver conquistato la promozione in A1, capitan Puglia e compagni hanno la possibilità di fare un ulteriore passo e conquistare la Serie A Elite, ossia la massima serie nazionale: si giocheranno un posto insieme a Parabiago, Calvisano e Cus Torino, sfidando in semifinale il Parabiago il prossimo fine settimana. RUGBY PARMA: Marani, Sorio, Pagliarini, Manfrini, Busetto (40’ Bianconcini), Paternieri M. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Rugby Perugia vs Cavalieri Union R Prato Sesto 260125

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