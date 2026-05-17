Rugby i Cavalieri si laureano campioni di Serie A2

I Cavalieri Union hanno conquistato il titolo di campioni di Serie A2 dopo aver battuto in trasferta il Rugby Parma con il punteggio di 33-28 durante la finale dei playoff. La partita si è disputata il 17 maggio 2026, e con questa vittoria gli uomini guidati da Alberto Chiesa si sono assicurati la promozione agli spareggi a quattro di Serie A1. La finale ha visto entrambe le squadre confrontarsi in un match combattuto e deciso negli ultimi minuti.

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Prato, 17 maggio 2026 - I Cavalieri Union hanno vinto la finale dei playoff di Serie A2. E con il successo per 33-28 ottenuto in casa del Rugby Parma, gli uomini di Alberto Chiesa si sono laureati campioni di A2, qualificandosi al tempo stesso per gli spareggi a quattro di Serie A1. Dopo aver conquistato la promozione in A1, capitan Puglia e compagni hanno la possibilità di fare un ulteriore passo e conquistare la Serie A Elite, ossia la massima serie nazionale: si giocheranno un posto insieme a Parabiago, Calvisano e Cus Torino, sfidando in semifinale il Parabiago il prossimo fine settimana. RUGBY PARMA: Marani, Sorio, Pagliarini, Manfrini, Busetto (40’ Bianconcini), Paternieri M. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rugby, i Cavalieri si laureano campioni di Serie A2 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rugby Perugia vs Cavalieri Union R Prato Sesto 260125 Sullo stesso argomento Lollo e Sukharyna si laureano campioni Europei MasterMessinesità protagonista agli European Masters Athletics Championships Non Stadia, che si sono svolti a Catania in tre intense giornate di gare. Football americano, i Valtellina Vikings si laureano campioni italianiAl Guelfi Sport Center di Firenze, la 7-League CSI ha assegnato un meritatissimo scudetto, quello del Football Americano ai Valtellina Vikings. Finale amara per la Rugby Parma battuta in casa dai Cavalieri PratoLa finale playoff del campionato di rugby A2 non sorride alla Rugby Parma uscita sconfitta dalla sfida contro i Cavalieri Prato per 28-33. Davanti al pubblico delle grandi occasioni (campo Banchini), ... sportparma.com Rugby, i Cavalieri si laureano campioni di Serie A2Con il successo esterno per 33-28 contro Parma, i Cavalieri si sono laureati campioni di Serie A2 e sfideranno Parabiago per la finale dei playoff di Serie A1 ... lanazione.it Turno 10 | Draghi contro Cavalieri | Discussione della partita reddit Kathrine Helen Wilgus Cavalieri - Results on X | Live Posts & Updates x.com