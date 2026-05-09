Lollo e Sukharyna si laureano campioni Europei Master

A Catania si sono conclusi gli European Masters Athletics Championships Non Stadia, tre giornate di gare intense che hanno visto protagonisti atleti provenienti da diversi Paesi. Tra i risultati più rilevanti, Lollo e Sukharyna hanno conquistato il titolo di campioni europei Master, portando la messinesità al centro dell’attenzione in questo evento. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti in varie discipline, con un clima di grande competizione e entusiasmo.

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Messinesità protagonista agli European Masters Athletics Championships Non Stadia, che si sono svolti a Catania in tre intense giornate di gare. Nella mezza maratona, il 35enne Antonino Lollo, originario di San Salvatore di Fitalia, ma residente a Villa d’Ogna nel bergamasco, si è piazzato al.🔗 Leggi su Today.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Football americano, i Valtellina Vikings si laureano campioni italianiAl Guelfi Sport Center di Firenze, la 7-League CSI ha assegnato un meritatissimo scudetto, quello del Football Americano ai Valtellina Vikings. Pentathlon Lanci a Pistoia: trionfi e festa per i campioni MasterIl Campo Scuola di Pistoia è diventato il palcoscenico principale dell’atletica italiana per il Campionato Italiano Pentathlon Lanci Master... Panoramica sull’argomento Europei Master. L’Italia colleziona titoli e record a LublinoDopo il successo dei recenti campionati italiani master di nuoto, che hanno portato a Torino 1.862 atleti, il movimento master azzurro si è rituffato in acqua al campionato europeo in vasca corta di ... federnuoto.it Conclusi gli Europei Master con altri titoli e podi per gli atleti della E.R.Titolo europeo per Elena Borghesi nei 1500 w40 che si aggiunge a quelli di Mario Brigida nei 60 metri m40 e a Emanuele Venturelli nel disco m50. Elena Borghesi, atleta master della Emilia Romagna nel ... fidal.it