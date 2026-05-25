BlueForHope Palazzo Zanca si illumina di blu per la Giornata dei bambini scomparsi

Notizia in breve

Il Palazzo Zanca si è illuminato di blu in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, il 25 maggio. L’evento fa parte della campagna europea #BlueForHope, promossa da Missing Children Europe, Fondazione SOS Il Telefono Azzurro ETS e ANCI. Anche il Comune di Messina ha aderito alla iniziativa per sensibilizzare sulla scomparsa dei minori. La giornata mira a richiamare l’attenzione pubblica sul problema e sulle azioni di tutela.