Il Palazzo del Turismo si illumina di blu per la Giornata internazionale dedicata ai bimbi scomparsi

Da riminitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì, il Palazzo del Turismo di Riccione si è illuminato di blu per la Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi. Questa occasione, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ricorda il rapimento di un bambino a New York nel maggio del 1979. La città ha aderito all’iniziativa per sensibilizzare sulla vicenda e sulla problematica dei minori scomparsi. La luce blu ha rappresentato un gesto simbolico durante questa giornata.

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Lunedì Riccione aderisce alla Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in memoria di Etan Patz, il bambino rapito a New York nel maggio del 1979. Per l’occasione il Palazzo del Turismo si illuminerà di blu, simbolo che accende. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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