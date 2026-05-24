Il Palazzo del Turismo si illumina di blu per la Giornata internazionale dedicata ai bimbi scomparsi

Notizia in breve

Lunedì, il Palazzo del Turismo di Riccione si è illuminato di blu per la Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi. Questa occasione, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ricorda il rapimento di un bambino a New York nel maggio del 1979. La città ha aderito all’iniziativa per sensibilizzare sulla vicenda e sulla problematica dei minori scomparsi. La luce blu ha rappresentato un gesto simbolico durante questa giornata.