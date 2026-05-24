Il Palazzo del Turismo si illumina di blu per la Giornata internazionale dedicata ai bimbi scomparsi
Lunedì, il Palazzo del Turismo di Riccione si è illuminato di blu per la Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi. Questa occasione, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ricorda il rapimento di un bambino a New York nel maggio del 1979. La città ha aderito all’iniziativa per sensibilizzare sulla vicenda e sulla problematica dei minori scomparsi. La luce blu ha rappresentato un gesto simbolico durante questa giornata.
Lunedì Riccione aderisce alla Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in memoria di Etan Patz, il bambino rapito a New York nel maggio del 1979. Per l’occasione il Palazzo del Turismo si illuminerà di blu, simbolo che accende. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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