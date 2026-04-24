Colleferro blitz antidroga in centro | cani poliziotto incastrano un pusher Sequestrati 45 grammi di hashish

Nella giornata di ieri, nel centro di Colleferro, le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento antidroga, durante il quale i cani poliziotto hanno individuato e fermato un uomo ritenuto responsabile di spaccio. Durante l'operazione sono stati sequestrati circa 45 grammi di hashish. L’individuo è stato arrestato e condotto in caserma per gli accertamenti di rito. La vicenda si inserisce in un’attività investigativa più ampia condotta nelle ultime settimane.

Un'articolata attività investigativa condotta nel cuore cittadino ha portato all'arresto di un presunto spacciatore. Nel pomeriggio odierno, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Colleferro hanno concluso con successo una mirata operazione antidroga, avvalendosi del prezioso e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Colleferro. Blitz antidroga della Polizia di Stato nel centro cittadino. Arrestato un pusher 32enne. Sequestrate dosi di hashish pronte allo spaccioCronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di ieri, 23 Aprile, nel cuore del centro cittadino di Colleferro, gli agenti del locale Commissariato... Firenze, controlli antidroga: arrestato pusher in via de’ Benci, sequestrati oltre 40 grammi di hashishFIRENZE – Durante i controlli antidroga nel centro storico di Firenze i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo e sequestrato... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Lavoratori in nero, droga e attività sospese: il blitz dei Carabinieri di Colleferro; Colleferro, blitz dei Carabinieri nella movida: locali sospesi, lavoratori in nero e cocaina sequestrata; Colleferro, corriere della droga tradito dal nervosismo: oltre un chilo di ovuli tra i vestiti; Colleferro, Controlli serrati dei carabinieri in strada e in attività commerciali: i provvedimenti. Colleferro, blitz dei Carabinieri nella movida: locali sospesi, lavoratori in nero e cocaina sequestrataColleferro, controlli dei Carabinieri nella zona movida: verifiche nei locali, stop a lavoro nero, droga sequestrata e posti di blocco sulle strade. ilquotidianodellazio.it CPI COLLEFERRO cerca 2 MURATORI IN PIETRA E MATTONI - ID: P219S05 https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/offerte-lavoro/12983 INSTAGRAM: Link in bio, Offerte di lavoro, cerca ID OFFERTA #spaziolavoro #offertedilavoro #regionelazio # facebook