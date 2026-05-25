Blessing night con Rhomanife & friends iar circus Bari

Da baritoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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 "Blessing" Night — Rhomanife Band & Friends in Concerto + zona1 Reggae dance hall con Ziopino & Papamiky + zona2 Rock selection con Carlo ChiccoPreparatevi a una notte di vibrazioni positive, ritmo e pura energia visiva e sonora! Sabato 6 giugno il palco dello IAR Circus si accende per una. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Il 1° maggio con Rhomanife & friends al Tortuga, lungomare di Mola di BariIl primo maggio al Tortuga di Mola di Bari si terrà un concerto con Rhomanife e altri artisti.

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