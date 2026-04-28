Il 1° maggio con Rhomanife & friends al Tortuga lungomare di Mola di Bari

Il primo maggio al Tortuga di Mola di Bari si terrà un concerto con Rhomanife e altri artisti. L’evento si svolgerà sul lungomare e vedrà la band calcare il palco per esibirsi davanti al pubblico. Rhomanife, nota per le esibizioni cariche di energia, porta sul palco anche il recente singolo “Blessing” feat. . La serata è prevista in un contesto all’aperto, con ingresso gratuito.

Gli eventi dei Rhomanife sono sempre pieni di energia positiva. Dopo l’uscita del loro nuovo singolo “Blessing” feat. Zio Pino, al Tortuga di Mola di Bari, i Rhomanife – storica realtà culturale pugliese – saranno tra i protagonisti della grande festa del 1° Maggio, dalle ore 11:00 fino a tarda.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Il Trio Andaluz al Teatro Comunale Niccolò van Westerhout di Mola di BariScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Domenica 15 marzo,... Mola di Bari: arrestato 47enne latitante indagato per reati con aggravante mafiosa CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Corso mattinata, in Mola di Bari (BA), i militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: A Mola di Bari con la 17esima edizione di OrgaNova: di scena l’organista pugliese Francesca De Santis; Uno Maggio Taranto Libero e Pensante - Brunori Sas, Subsonica, Gemitaiz, Giorgio Poi, Margherita Vicario, Marco Castello; Tony Hadley degli Spandau Ballet torna con il tour An Englishman in Italy; Calcio: successo secondo copione del Brindisi FC a Mola di Bari (6-0). Uscita obbligatoria a cozze SS16 direzione sud con conseguenti lunghissime code già da Mola di Bari - facebook.com facebook