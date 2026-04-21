Rhomanife feat zio pino ed eventi con ' ' Blessing' '

''Blessing'' - Rhomanife feat Ziopino, un nuovo brano dalla musica reggae potente e spirituale. Fa muovere la testa e ballare, con un'energia allegra e “benedetta”, mescola ritmi caraibici tipici della dancehall non tralasciando il loro stile reggaesoul. Una musica energica quella che li.🔗 Leggi su Baritoday.it

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