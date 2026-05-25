Sono aperte le iscrizioni per i corsi di laurea in Biologia e Biotecnologie all’Università di Parma per l’anno accademico 2026-2027. La prima finestra di iscrizione permette agli studenti di presentare le domande per questi percorsi di studio. Le date e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito dell’ateneo. Le iscrizioni sono aperte fino a una data specifica, che sarà comunicata dall’università.

È aperta la prima finestra d’iscrizione per i corsi di laurea in Biologia e in Biotecnologie dell’Università di Parma per l’anno accademico 2026-2027.Biologia: 162 posti complessiviBiotecnologie: 89 posti complessiviPer entrambi i corsi è possibile iscriversi fino al 7 luglio alle 12 e la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chinese biotech companies choosing to license discoveries to multinationals

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Da venerdì aperte le iscrizioni all’asilo

Sport, aperte le iscrizioni al 5x1000L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono aperte le iscrizioni al 5x1000 dedicato alle Associazioni sportive dilettantistiche per l'anno 2026.

Temi più discussi: Biologia e Biotecnologie: aperte le iscrizioni; Riconoscimento crediti dopo il semestre filtro a medicina per cambiare facoltà; Concorso ASL Caserta Nutrizionisti 2026: 5 posti per laureati; AI e precision fertility: il futuro della PMA passa dai dati.

cambiare a medicina o restare in biologia reddit

Corso serale di Biotecnologie sanitarie e di Informatica e Telecomunicazioni: iscrizioni aperte all’ITIS Delpozzo fino al 15 ottobre 2025Saranno aperte fino al 15 di ottobre le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale Mario Delpozzo di Cuneo per offrire agli adulti la possibilità di ... targatocn.it

Biologia e Biotecnologie 2018, i corsi ad accesso libero in ItaliaState pensando di iscrivervi a biologia o biotecnologie però non avete superato i test o, ancor peggio, non ci avete nemmeno provato? Niente paura! In Italia ci sono una serie di facoltà di biologia e ... skuola.net