Venerdì 10 aprile, dalle ore 9, apriranno le iscrizioni per l’anno educativo 2026-2027 al nuovo asilo comunale "Angelo Custode" di via della Chiesa a Tassignano per i posti che si renderanno vacanti al termine dell’anno educativo in corso. La struttura accoglierà bambini e bambine dai 3 ai 36 mesi e sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30. Le richieste di inserimento in graduatoria per l’iscrizione e la frequenza all’anno educativo 20262027 dovranno pervenire all’amministrazione esclusivamente in modalità telematica, collegandosi al portale telematico del sito del Comune di Capannori, al seguente link https:tinyurl.com4w2ahuss, oppure presso lo sportello dell’Ufficio Politiche Educative, Scolastiche e Giovanili nei giorni di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-13; martedì ore 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da venerdì aperte le iscrizioni all’asilo

Asilo nido, aperte le iscrizioni. L’open day fissato il 21 marzoÈ possibile effettuare le iscrizioni al servizio di nido per l’anno educativo 2026/2027 fino al 31 marzo prossimo.

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Venerdì e sabato porte aperte all'Università di San MarinoAccogliere le ragazze e i ragazzi che ci fanno visita, pieni di curiosità e interesse, è sempre una meravigliosa esperienza e pensiamo possa essere utile, stimolante e costruttivo soprattutto per ... ansa.it

sono aperte le prenotazioni per la cena greca di VENERDÌ 24 APRILE: https://forms.gle/rQUSdDCCmyoTVtxFA - facebook.com facebook

Venerdì 20 marzo: porte aperte in università: rivivi con noi i momenti più belli della Giornata Nazionale delle Università. #unibs ha aperto le sue porte alla città con visite guidate, lezioni aperte, eventi di orientamento, conferenze e incontri bit.ly/3PTEJdP x.com