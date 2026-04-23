Sport aperte le iscrizioni al 5x1000

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono aperte le iscrizioni al 5x1000 dedicato alle Associazioni sportive dilettantistiche per l'anno 2026. Le associazioni interessate possono presentare la domanda seguendo le procedure previste dall'ente, che ha reso disponibile la documentazione necessaria per la procedura. La scadenza per l'invio delle domande non è ancora stata comunicata.

L’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente aperto le iscrizioni al 5x1000 per le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) per l’anno 2026. Nello specifico, il comunicato dello scorso 10 marzo stabilisce che le nuove Asd, o quelle non presenti nell’elenco permanente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), potevano presentare domanda fino al 10 aprile 2026 per accedere al contributo. Nessun adempimento è richiesto invece alle Asd già iscritte, che manterranno automaticamente il diritto alla quota. Per le associazioni di nuova costituzione o che non possedevano i requisiti lo scorso anno, il software per l’iscrizione è disponibile sul sito del Coni, tramite collegamento con quello dell’Agenzia delle Entrate, consentendo di completare l’iter in pochi passaggi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sport, aperte le iscrizioni al 5x1000 Notizie correlate Sport e salute, ufficializzata la data della Diabetes Marathon 2026: aperte le iscrizioniL’apertura delle iscrizioni è anche il momento in cui il tessuto produttivo della regione manifesta la propria spinta solidale Con l’apertura... Castelbuono cuore d'artista, aperte le iscrizioni al concorsoDecima edizione della manifestazione di arte pittorica: 12 premi complessivi con un montepremi di 4. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un Calcio al Razzismo – Uniti con lo Sport X edizione: aperte le iscrizioni al torneo di calcio a 7; Aperte le iscrizioni online per i Concorsi Internazionali di salto ostacoli a Bedizzole; Scuola dello Sport: aperte le iscrizioni al seminario Indicazioni nutrizionali per il post allenamento o gara; Primi passi, Gioco, Sport - Aperte le iscrizioni per i Centri Estivi Uisp 2026. Aperte le iscrizioni al 15° Slalom Guspini-Arbus, 4° Memorial Ignazio PaniSi aprono oggi, lunedì 20 aprile, le iscrizioni al 15° Slalom Guspini-Arbus, 4° Memorial Ignazio Pani, organizzato dall'Arbus Pro ... sardegnareporter.it FOILING WEEK 2026, IL 22 APRILE SARANNO APERTE LE ISCRIZIONI PER LA TREDICESIMA EDIZIONELa Foiling Week di quest'anno si svolgerà dal 27 giugno al 5 luglio sul versante veneto del Garda e sarà ospitata come ... ilnautilus.it Nella nuova puntata di Swim Zone, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport, l’ospite di eccezione è stato Filippo Megli - facebook.com facebook #Petrachi a Inside The Sport: “Bisogna investire sui Settori Giovanili. Servono allenatori bravi e preparati. Basta col dopo lavoro a 700 euro, va fermato. Non si possono trovare insegnanti di calcio a 700-800 euro al mese. Vanno gratificati e farli vivere insegna x.com