Bioetica laica | tre incontri per capire i grandi temi di oggi
Tre incontri si terranno al Laboratorio Aperto S. dedicati alla bioetica laica, affrontando temi come aborto, maternità surrogata, suicidio assistito ed eutanasia. Gli incontri si concentreranno su un approccio razionale e pluralista, senza riferimenti religiosi. La serie di appuntamenti mira a discutere i grandi temi di attualità nel dibattito pubblico, offrendo uno spazio di confronto aperto e informativo.
Aborto, maternità surrogata, suicidio assistito, eutanasia: temi centrali del dibattito pubblico contemporaneo, che saranno affrontati con un approccio razionale, pluralista e non confessionale nel ciclo di incontri “Bioetica Laica”, in programma al Laboratorio Aperto S. Paolo, in vicolo delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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