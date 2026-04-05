Prendersi cura di sé Incontri per capire come

Dal 7 al 10 aprile si svolgeranno incontri presso le Case di Comunità e i Consultori, dedicati a temi legati alla salute e al benessere. L’iniziativa prevede una serie di appuntamenti rivolti alla popolazione, con l’obiettivo di promuovere la cura di sé e favorire la consapevolezza su questioni legate alla salute personale. Le sessioni sono aperte a chi desidera approfondire questi aspetti in modo informale e accessibile.

L’INIZIATIVA. Dal 7 al 10 aprile nelle Case di Comunità e nei Consultori in programma una nutrita serie di appuntamenti sui temi della salute e del benessere. Sono inoltre previsti incontri informativi a libero accesso e attività aperte alla popolazione nei Consultori familiari della Asst. Non è richiesta la prenotazione. Si inizia martedì 7 aprile al Consultorio di Sant’Omobono Terme con un incontro di promozione della salute in menopausa, che si svolgerà dalle 14 alle 15.30, rivolto in particolare alle donne dai 40 anni in su. Alla Casa di Comunità di Borgo Palazzo (padiglione 6) giovedì 9 aprile dalle 11 alle 13, si terrà un incontro di presentazione dei servizi offerti alle donne e alle famiglie dai Consultori familiari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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