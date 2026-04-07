Al Teatro Manzoni di Calenzano parte la rassegna di teatro contemporaneo ’ Incontri ’: cinque spettacoli per esplorare il presente attraverso storie, visioni e grandi protagonisti del nostro tempo. Il progetto nasce con l’obiettivo di creare uno spazio culturale vivo, in cui il teatro diventa strumento di riflessione e confronto. I cinque spettacoli, tutti di domenica alle 21,15, sono affidati a compagnie e artisti di rilievo nel panorama contemporaneo e si distinguono per originalità di linguaggio e forza espressiva, attraversando temi come l’identità, la memoria, il rapporto con la natura, le trasformazioni sociali e il senso di comunità: "Abbiamo immaginato questa rassegna come un percorso – spiegano gli organizzatori – in cui ogni spettacolo rappresenta una tappa di un viaggio più ampio dentro le domande fondamentali dell’esistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incontri, storie per capire l’oggi. Si parte con Tiziano Terzani

“Piacenza racconta”, tre incontri allo Spazio Rosso Tiziano tra storie e folklore urbano“Piacenza racconta” è un ciclo di tre incontri che si terrà allo Spazio Rosso Tiziano di Piacenza (inseriti nel calendario dei giovedì della Rosso...

Terranuova, al via la riqualificazione del parco “Tiziano Terzani”Arezzo, 19 marzo 2026 – Terranuova, al via la riqualificazione del parco “Tiziano Terzani” Con un investimento complessivo di 560 mila euro.