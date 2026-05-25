Il settore dell’agricoltura biologica si trova di fronte a una svolta importante, con il rischio che la dipendenza dai sussidi pubblici possa mettere a repentaglio la sua credibilità e sostenibilità. Si discute di come evitare che l’opportunismo legato ai finanziamenti pubblici possa indebolire la qualità e la genuinità delle produzioni biologiche. La questione riguarda la necessità di mantenere un equilibrio tra supporto economico e valorizzazione della qualità.

Il settore dell’agricoltura biologica affronta oggi un bivio decisivo per evitare che l’opportunismo legato ai sussidi pubblici ne comprometta la credibilità e la reale sostenibilità produttiva. Negli ultimi anni, il comparto biologico ha vissuto una trasformazione profonda, passando da una dimensione di nicchia a una componente strutturale del sistema agroalimentare globale. Questo successo è stato alimentato dalla crescente consapevolezza dei consumatori e da politiche pubbliche di sostegno molto incisive. Tuttavia, questa crescita ha portato con sé delle ambiguità interne che rischiano di svuotare di significato la certificazione stessa.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bio: il rischio di una rendita basata sui sussidi e non sulla qualità

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