Sparta e l’idea spartana di Frederic Eparvier | la storia di una civiltà basata sulla lotta e sulla legge

La civiltà spartana, nota per la sua struttura sociale e militare, è stata oggetto di numerosi studi archeologici e storici. Le informazioni disponibili in Occidente derivano principalmente da scavi e analisi di fonti antiche, che hanno permesso di ricostruire aspetti della vita quotidiana, delle leggi e delle pratiche militari di questa società. Gli studi hanno contribuito a delineare un quadro dettagliato di una cultura basata sulla disciplina, la guerra e la legge.

Ciò che sappiamo in Occidente della civiltà spartana lo dobbiamo all’archeologia e allo studio della storia europea, che ha consentito ai ricercatori di scrivere libri quanto più specifici su una delle civiltà più interessanti del passato. Anche il film, in piccola parte, hanno contribuito a glorificare il popolo acheo della lotta: basti pensare al famoso “300” di Zack Snyder, che riporta anche la battaglia delle Termopili. Ma a proposito di letteratura storica, esiste un altro libro intitolato “Sparta e l’idea spartana” di Frederic Eparvier, pubblicato da Passaggio al bosco in collaborazione con l’ Istituto Iliade, che offre una genealogia della civiltà guerriera e alleata di Atene nella guerra contro i Persiani.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sparta e l’idea spartana di Frederic Eparvier: la storia di una civiltà basata sulla lotta e sulla legge Notizie correlate Frederic Vasseur ottimista sulla nuova Ferrari: “Siamo sulla strada giusta”Dopo le prime giornate di test ufficiali, in casa Ferrari il clima è di cauto ottimismo. Leggi anche: “L’idea di morire mi uccide”: Pino Insegno legge in diretta la poesia di Enrica Bonaccorti sulla morte