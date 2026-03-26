(askanews) – È basata sulla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari la Cena di classe che Francesco Mandelli porta al cinema dal 26 marzo: una commedia agrodolce sui millennials che ha diretto e interpretato insieme ad un gruppo di attori fra cui Herbert Ballerina, Beatrice Arnera, Roberto Lipari, Andrea Pisani. «Io ero un pagliaccio, un giullare, dico sempre che ero un maschio Omega, cioè non ero Alfa però li potevo frequentare perché ero un giocherellone, li facevo ridere, però frequentavo anche tutta la sfera nerd, i bravi della classe. – ha raccontato Mandelli – E cercavo di sopravvivere nel casino della giungla del liceo e capire chi sei. Un po’ io chi ero? Ero l’attorino della classe». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal 26 marzo al cinema Cena di classe, la commedia agrodolce sui millennials di Francesco Mandelli basata sulla canzone dei Pinguini tattici nucleari

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Oggi doveva essere una giornata di riposo, rilassante... Ma quale... Non ho fatto altro che correre e lavorare... Ma lasciamo perdere... Pensiamo a cose più allegre e concrete. La cena di stasera semplice, sbrigativa ma vi assicuro soddisfacente. Costoletta - facebook.com facebook