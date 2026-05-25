Un bambino di 8 anni è morto dopo un trapianto all’ospedale Monaldi. La madre ha commentato su Oppido, affermando che è inaccettabile leggere che il bambino abbia sorriso. Sono emersi nuovi elementi nell'inchiesta sul caso di Domenico Caliendo, senza ulteriori dettagli disponibili. La famiglia ha espresso dolore e rabbia, mentre le autorità continuano le indagini.

Nuovi elementi nell’inchiesta sul caso di Domenico Caliendo, lo sfogo della madre di Domenico Caliendo. La vicenda giudiziaria legata alla morte di Domenico Caliendo, il bambino deceduto a 2 anni il 21 febbraio scorso dopo il fallimento di un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, si arricchisce di nuovi elementi e riaccende il dolore della famiglia. A suscitare la reazione della madre, Patrizia Mercolino, è stata la lettura delle trascrizioni dell’interrogatorio preventivo dello scorso 21 maggio del cardiochirurgo Guido Oppido, tra gli indagati nell’inchiesta. “ Trovo insopportabile e irriguardoso che davanti a una tragedia come quella di mio figlio si sia messo addirittura a ridere ”, ha dichiarato la donna dopo avere letto i verbali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bimbo morto dopo il trapianto al Monaldi, la madre di Domenico su Oppido: ‘Inaccettabile leggere che abbia sorriso’

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Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, il legale: Da Procura indagine di alto profilo

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