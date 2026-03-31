Come giornalista, posso dire che nelle ultime ore si è svolto un interrogatorio al primario coinvolto nel caso del bambino deceduto dopo il trapianto a Napoli. L’espianto del cuore del piccolo è iniziato dopo l’arrivo dell’organo, che proveniva da Bolzano, nella sala operatoria dell’ospedale Monaldi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione dell’intervento e sui tempi dell’intera procedura.

L’ espianto del cuore del piccolo Domenico Caliendo è iniziato quando il box frigo con l’organo proveniente da Bolzano era già arrivato nella sala operatoria dell’ospedale Monaldi. È quanto sostenuto dal primario Guido Oppido nell’interrogatorio preventivo reso al gip del Tribunale di Napoli, Mariano Sorrentino. Oppido, indagato per omicidio colposo insieme ad altri 6 tra medici e paramedici dell’ospedale Monaldi, insieme alla seconda operatrice Emma Bergonzoni deve rispondere anche dell’accusa di falso mossa dalla Procura di Napoli, che per i due medici ha chiesto l’applicazione dell’interdittiva dalla professione sanitaria. La soddisfazione degli avvocati: “Operato del primario è stato pienamente corretto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli, interrogato il primario Oppido: “Espianto iniziato dopo l’arrivo del cuore al Monaldi”

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