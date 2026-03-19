Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli interventi sospesi al Monaldi

Un bambino è deceduto dopo aver ricevuto un trapianto a Napoli, portando alla sospensione dei trapianti di cuore pediatrici all’ospedale Monaldi. La decisione è stata presa in attesa di verifiche da parte della Regione, che ha deciso di interrompere temporaneamente gli interventi presso la struttura. La sospensione riguarda tutti i trapianti di cuore destinati ai piccoli pazienti.

La Regione dovrà verificare la “sussistenza di tutte le condizioni organizzative, professionali e di sicurezza necessarie”. Lo ha deciso la Giunta della Campania Stop ai trapianti di cuore pediatrici all’ospedale Monaldi di Napoli fino a che non ci saranno delle verifiche da parte della Regione. Lo ha deciso la Giunta della Campania a seguito della morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni scomparso il 21 febbraio scorso dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. Sette persone risultano indagate con l’accusa di omicidio colposo e due anche con l’accusa di falso in cartella clinica. Facendo... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli, interventi sospesi al Monaldi Articoli correlati Leggi anche: E’ morto questa mattina il piccolo Domenico dopo il trapianto fallito al Monaldi di Napoli Bimbo morto dopo il trapianto fallito, sono 7 gli indagati: c’è anche una dirigente medico del MonaldiSale a 7 il numero degli indagati nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Contenuti e approfondimenti su Bimbo morto Temi più discussi: Domenico morto al Monaldi, Regione Campania dispone ispezione straordinaria. Stop a trapianti pediatrici; Accordo col Bambino Gesù, équipe da Roma per far ripartire il Monaldi; Bimbo morto dopo il trapianto, la mamma: Una fondazione per lui; Bambino morto dopo il trapianto del cuore danneggiato. Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, il legale: Da Procura indagine di alto profiloHo appreso da fonti giornalistiche di una richiesta di misura cautelare d’interdittiva dai pubblici uffici che pare riguardi il dottor Oppido e la dottoressa ... lapresse.it Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli, due medici indagati anche per falso nella cartella clinica: chiesta la sospensioneNapoli, svolta nell’inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo: due medici già indagati rispondono ora anche di falso nella cartella clinica ... affaritaliani.it Tragedia in casa a #Torino. Un bimbo di 11 mesi è morto soffocato da un boccone di cibo. Nelle stesse ore, la madre era in ospedale per partorire Claudio Vigolo #GR1 - facebook.com facebook Il bimbo morto a #Napoli dopo un trapianto sbagliato. Due dei medici del #Monaldi sono indagati, anche per falso: per la procura avrebbero modificato la cartella clinica del piccolo Domenico. #Tg1 Claudia Antinoro x.com