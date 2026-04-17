Famiglia nel bosco oggi perizia sui bimbi Consulente Cantelmi | Mamma Catherine paga l'ostilità del sistema

Oggi a Vasto si è svolta la perizia psichiatrica sui tre bambini della famiglia che vive nel bosco di Palmoli. La consulente ha dichiarato che la madre si trova in una condizione di ostilità nei confronti del sistema. La procedura, richiesta dalle autorità, ha coinvolto professionisti specializzati nel settore, e ha avuto come obiettivo la valutazione del benessere dei minori. La decisione finale verrà presa sulla base dei risultati emersi durante l’esame.