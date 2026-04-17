Famiglia nel bosco oggi perizia sui bimbi Consulente Cantelmi | Mamma Catherine paga l'ostilità del sistema
Oggi a Vasto si è svolta la perizia psichiatrica sui tre bambini della famiglia che vive nel bosco di Palmoli. La consulente ha dichiarato che la madre si trova in una condizione di ostilità nei confronti del sistema. La procedura, richiesta dalle autorità, ha coinvolto professionisti specializzati nel settore, e ha avuto come obiettivo la valutazione del benessere dei minori. La decisione finale verrà presa sulla base dei risultati emersi durante l’esame.
Si è tenuta oggi a Vasto la perizia psichiatrica sui tre bambini della famiglia nel bosco di Palmoli. Lo psichiatra e consulente di parte della famiglia nel bosco, Tonino Cantelmi, a Fanpage.it: "I tempi si allungano, Catherine è sconfortata".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Oggi le perizie sui bimbi della famiglia nel bosco, Cantelmi: “Contrari a cambio comunità, sarebbe disastroso”
Bimbi nel bosco, oggi la perizia psichiatrica dei genitori. La mamma: “Fede nel sistema di giustizia”Nuova perizia psichiatrica per i genitori dei bimbi nel bosco, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Famiglia nel bosco, il consulente Cantelmi non si ferma: Prelievo sproporzionato, non molliamo; Famiglia nel bosco, contatti con i figli solo in videochiamata: il triste compleanno di Catherine; Bimbi nel bosco, consulenti Cantelmi e Aiello: In casa famiglia ricerca compulsiva di zuccheri e troppa tv; Famiglia nel bosco, i genitori valutano la richiesta di risarcimento danni. Effetti traumatici della separazione sui bimbi.
«Un insulto alla mamma la perizia sui bambini della famiglia nel bosco, il suo amore per i figlie è genuino: paga l'ostilità del sistema»Dopo aver depositato l'altro giorno una relazione tecnica, di 9 pagine, al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, torna a parlare lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito dei legali ... ilmattino.it
Famiglia nel bosco, oggi le perizie psicologiche sui bambini: mamma Catherine torna a sperareLa consulente tecnica deve valutare la situazione dei bambini e verificare condizioni di vita e sviluppo psico-affettivo. A maggio la relazione ... oggi.it
"Prelievo sproporzionato, non molliamo”. Il consulente della #famiglianelbosco e quel conflitto “micidiale” #cantelmi #10aprile #iltempoquotidiano iltempo.it/personaggi/202… x.com
Lo psichiatra Cantelmi deposita l’atto al Tribunale per i minorenni: “Costretti a una vita non salutare e senza rapporti sociali. Vedono tv violenta. Danneggiamenti psicologici in atto, devono tornare in famiglia” - facebook.com facebook