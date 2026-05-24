Una bambina è rimasta sospesa tra due palazzi a circa otto metri di altezza, filmato che ha suscitato sconcerto. L’incidente si è verificato durante la festa della Madonna della Pace, una ricorrenza molto sentita nella comunità locale e legata alla Pentecoste. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno messo in sicurezza la zona. La bambina è stata trasportata in ospedale per controlli, ma le sue condizioni non sono state rese note.

A Giugliano, in provincia di Napoli, si è svolta la tradizionale festa della Madonna della Pace, ricorrenza profondamente sentita dalla comunità locale e legata alla Pentecoste. Le celebrazioni hanno riproposto il cosiddetto “Volo dell’Angelo”, un rito antico che affonda le radici nel 1749 e che prevede la discesa di bambine travestite da angeli verso l’effigie della Madonna, sospese nell’aria grazie a un sistema di funi. Quest’anno, però, un video diffusosi rapidamente in rete ha riacceso il dibattito sul grado di sicurezza di questa pratica centenaria, suscitando reazioni contrastanti tra chi difende la tradizione e chi denuncia i rischi concreti cui vengono esposte le piccole protagoniste. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bambina sospesa tra due palazzi di 8 metri, il video sconcertante: “Paura”

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Frana di Niscemi, crolla una palazzina di tre piani: era in bilico sul precipizio

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