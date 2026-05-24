Durante la festa patronale a Giugliano, una bambina è stata sospesa nel vuoto come parte di una tradizione. La scena ha suscitato numerose reazioni sui social, con molti utenti che hanno espresso preoccupazione per la sicurezza e il benessere della bambina. La manifestazione, nota come il Volo dell’Angelo, è tornata a essere al centro di discussioni pubbliche, evidenziando le diverse opinioni sulla praticità e i rischi legati a questa tradizione.

Una bambina sospesa nel vuoto durante la festa patronale divide i social: ecco perché il rito della Madonna della Pace torna al centro del dibattito. Una bambina imbragata in sicurezza, sospesa lungo un cavo d’acciaio sopra la piazza principale e un’intera comunità con lo sguardo rivolto verso il cielo. A Giugliano in Campania torna il Volo dell’Angelo, uno dei momenti più simbolici dei festeggiamenti dedicati alla Madonna della Pace, e insieme alla tradizione riemerge anche la polemica. A riaccendere il dibattito è stata la diffusione sui social delle immagini del rito, rilanciate dal profilo del parlamentare Francesco Borrelli, che hanno generato centinaia di reazioni e oltre un migliaio di commenti tra favorevoli e contrari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Il Volo dell’Angelo torna a Giugliano e i social esplodono per la Bambina sospesa nel vuoto: cosa c’è dietro la polemica

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