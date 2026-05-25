Billie Eilish dona milioni e invita i miliardari all' azione
Durante le premiazioni, una cantante ha annunciato di aver donato milioni di dollari a cause benefiche. Ha inoltre invitato i miliardari a impegnarsi di più nelle azioni di aiuto sociale. La cantante ha parlato di sostenibilità e responsabilità, senza entrare in dettagli specifici sulle donazioni. La scena si è conclusa con applausi, mentre alcuni presenti hanno ascoltato senza commenti.
C’è un momento, durante le cerimonie di premiazione, in cui tutto sembra già scritto. Ringraziamenti, sorrisi, qualche battuta, ma saltuariamente qualcuno rompe lo schema. È quello che è successo quando Billie Eilish ha preso la parola sul palco degli Innovator Awards del Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Today.it
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