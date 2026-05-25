Billie Eilish dona milioni e invita i miliardari all' azione

Notizia in breve

Durante le premiazioni, una cantante ha annunciato di aver donato milioni di dollari a cause benefiche. Ha inoltre invitato i miliardari a impegnarsi di più nelle azioni di aiuto sociale. La cantante ha parlato di sostenibilità e responsabilità, senza entrare in dettagli specifici sulle donazioni. La scena si è conclusa con applausi, mentre alcuni presenti hanno ascoltato senza commenti.